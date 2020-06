Milan, Ibrahimovic si allena in gruppo e punta la Roma. Kjaer recuperato

VERSO MILAN-ROMA

Il Milan recupera qualche pedina importante in vista della sfida di San Siro contro la Roma e non solo. Simon Kjaer si è allenato completamente in gruppo con il resto della squadra dopo l'infortunio di Lecce e contro la squadra di Fonseca sarà regolarmente al fianco di Romagnoli al centro della difesa. Gli occhi di tutti a Milanello però erano su Zlatan Ibrahimovic: anche lo svedese ha svolto la seduta coi compagni e spinge per la convocazione già contro la Roma. Domenica Milan-Roma

Se per Kjaer la situazione è di facile lettura, con il difensore danese ex di turno che confermerà il posto da titolare mandando Gabbia in panchina, per quanto riguarda Ibrahimovic lo scenario è più intricato. Zlatan si è allenato per la prima volta con il resto dei compagni dopo l'infortunio al soleo della gamba destra e, secondo le ricostruzioni, starebbe spingendo con lo staff tecnico e medico per rendersi disponibile per l'importante sfida contro la Roma.

I dirigenti del Milan però, come lo staff tecnico, non sono del tutto convinti dell'ipotesi e starebbero cercando di preservare Ibrahimovic per la sfida di mercoledì 1 luglio in casa della Spal, per mettere benzina nelle gambe del centravanti ed evitare temibili ricadute anche considerando il caldo delle 17.15, orario in cui si disputerà il match di San Siro.

La situazione verrà monitorata, ma la sensazione è quella che - se Ibrahimovic dovesse allenarsi in gruppo anche sabato - si vada verso almeno alla convocazione, con lo svedese arruolabile per la panchina.