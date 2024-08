Milan, Ibrahimovic show alla partita degli Yankees

"Zlatan doesn't do audition". In America col Milan per la tournée precampionato dei rossoneri, Zlatan Ibrahimovic ne ha approfittato per fare visita allo Yankee Stadium di New York durante la partita degli Yankees contro i Toronto Blue Jays e quello di Ibra è stato un vero e proprio show. Prima l'intervista in cui dichiara di non aver mai visto una partita e parla del ruolo che avrebbe nel baseball, poi le foto e lo scambio di maglia con alcuni giocatori e infine lo svedese ha addirittura fatto il lancio inaugurale della partita. E gli Yankees, sui social, l'hanno celebrato con la scritta "Zlatan doesn't do audition", ovvero Zlatan non fa provini.