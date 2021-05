Milan, Ibrahimovic leone in gabbia: con l'Atalanta la "gioca" a suo modo

DA BOMBER A MOTIVATORE

Sempre a Milanello con i compagni: guarderà gli allenamenti a bordo campo

Missione Atalanta cominciata per il Milan: dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli per ricaricare la squadra si è ritrovata a Milanello per dare l'assalto alla Champions League. Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione domenica, ma da vero leader lo svedese starà vicino ai compagni in questi giorni cruciali. "Un leone in gabbia". L'attaccante sarà tutti i giorni al centro sportivo per le terapie e poi si metterà a bordo campo a seguire ogni allenamento per motivare e caricare il gruppo. Poi tutti insieme a Bergamo dove servirà una vittoria per centrare l'obiettivo. Undici rossoneri in campo più Zlatan.

In questa stagione Ibra non ha mai abbandonato la squadra seguendo ogni partita da vicino a dimostrazione che il gruppo Milan è unito. Sempre vicino, sempre a bordo campo, sempre parole e consigli per tutti: uno stimolo in più per i giocatori in campo. Zlatan, che ha rinnovato per un altro anno, vuole tornare in Europa nel palcoscenico dei grandi e ci sta mettendo tutta la sua grinta. Anche da bordocampo.