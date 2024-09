Milan, Ibrahimovic è tornato a Milanello dopo due settimane di assenza 

© sportmediaset

Dopo due settimane di lontananza - con annesse discussioni e polemiche - Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milano e questa mattina si è ripresentato a Milanello per assistere all'allenamento di rifinitura del Milan alla vigilia dell'esordio in Champions League di domani sera contro il Liverpool a San Siro. Lo svedese ha salutato la squadra e si è intrattenuto a bordo campo con il dt milanista Geoffrey Moncada.