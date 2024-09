Ibrahimovic nel mirino, Ordine: "Adesso è più debole, paga i risultati del Milan"

MILAN

Il noto giornalista a Pressing: "Nello spogliatoio è evidente che c'è stata una frattura, ora ricomposta"

La vittoria col Venezia ha riportato il sereno in casa Milan. I rossoneri sono adesso attesi da due test probanti (Liverpool e Inter in rapida successione) e continua la discussione sulla figura di Zlatan Ibrahimovic, che tornerà a stare vicino alla squadra in occasione del match di Champions League contro i Reds.

A fare il punto sul fronte riguardante lo svedese ci ha pensato Franco Ordine, noto giornalista, ospite del salotto di Pressing: "La posizione di Ibrahimovic è stata prima indebolita dai risultati del Milan e poi ulteriormente dalla mancanza alla trasferta di Roma con la Lazio - ha detto dagli studi di Cologno Monzese -. Ma non è andato in vacanza. È finito nel mirino soprattutto per aver detto no a Conte in favore di Fonseca. Non so se quest'ultimo ha trovato la via maestra dopo aver commesso degli errori. Sicuramente è cambiato il clima nei suoi confronti all'interno della squadra: basta vedere le esultanze in occasione dei gol al Venezia. Sono segnali di una frattura ricomposta. Alcuni problemi sul campo, specialmente difensivamente sono rimasti: molto lo dirà la sfida con l'Inter".