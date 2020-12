Milan, Ibrahimovic ancora a parte: col Parma non ci sarà

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic. Nella mattinata di venerdì il centravanti svedese si è allenato ancora a parte e quasi sicuramente non sarà a disposizione di Pioli neanche per la sfida di domenica a San Siro contro il Parma. Le sue condizioni sono in netto miglioramento dopo la lesione muscolare rimediata contro il Napoli, ma il Milan preferisce non rischiare un rientro anticipato, considerando anche il fitto calendario da qui a Natale. A questo punto è probabile che Zlatan torni per la partita di mercoledì contro il Genoa.

Getty Images