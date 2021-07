Milan: Ibra, vacanza 'fenomenale': lo scatto con Ronaldo

MILAN

Il campione svedese a Ibiza si fa un selfie con il suo idolo

Zlatan Ibrahimovic, in fase di recupero dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro effettuato il 18 giugno, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze a Ibiza. Nella nota località balneare spagnola l'attaccante del Milan ha incontrato il suo grande idolo, Ronaldo il Fenomeno, con il quale si è fatto una foto diventata in poco tempo virale.

Ammirazione ribadita in un'intervista a febbrario a Discovery + Svezia: "Non ho bisogno di descrivere Ronaldo "Il Fenomeno". Dico sempre a tutti quelli che giocano con me, questo Ronaldo è il gioco del calcio. Per me quel Ronaldo è il calcio. Quando lo vedevi giocare, tutti volevano giocare come lui e diventare come lui. Il modo in cui si muoveva, il modo in cui faceva i suoi famosi doppi passi, le sue serpentine. Il modo in cui si muoveva, per me è il più grande giocatore della storia, senza dubbio".