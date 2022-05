Milan, Ibra si improvvisa giornalista: "Leao il nostro fenomeno e il nostro futuro"

MILAN

Lo svedese, sul bus di ritorno da Reggio, intervista diversi compagni

Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha pubblicato un video girato sul pullman che stava riportando a Milano i rossoneri dopo la vittoria dello scudetto a Reggio Emilia in cui Zlatan Ibrahimovic si traveste da giornalista e intervista alcuni dei compagni protagonisti di questa indimenticabile stagione. Su Leao: “Il nostro fenomeno e il nostro futuro. Non ci sono più parole. Hai fatto un anno straordinario - ha detto lo svedese -. Ora piedi per terra e lavorare ancora di più perché questo è solo l’inizio”.

L'attaccante svedese ha parole di affetto per tutti i compagni. Su Tomori: “E’ arrivato dall’Inghilterra, non sapeva l’italiano, ma ha avuto un impatto incredibile, veloce come un leopardo”. Su Giroud: “Prima del suo arrivo, la maglia numero 9 era un tabù. Però lui è arrivato e ha spaccato tutto. Congratulazione Oli, anche contro il Sassuolo ha segnato due gol. Si è fatto trovare sempre presente”. A Saelemaekers: “Quando ti ho conosciuto eri solo un bambino. Hai fatto tanti sacrifici e meriti tutto questo”. Su Theo: “Ha segnato il gol dell’anno. Migliora partita dopo partita e non c’è limite per lui”.

IL VIDEO



