Milan, Ibra e Kessie sono pronti per la Lazio

QUI MILAN

Per l'ivoriano si prospetta una maglia da titolare, Zlatan verso un impiego a mezzo servizio per non rischiare

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié saranno a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domenica con la Lazio. Lo svedese e l'ivoriano si sono allenati in gruppo nell'ultima seduta ed entrambi torneranno tra i convocati per il match di San Siro contro i biancocelesti. Il centrocampista va verso una maglia da titolare, mentre per l'attaccante si prospetta un impiego a mezzo servizio per non correre rischi: se partirà dal 1' potrebbe giocare un tempo o poco più, altrimenti subentrerà a partita in corso. Getty Images

Kessié era reduce da una lesione al flessore sinistro, che però è stata smaltita in tempi piuttosto brevi, consentendogli di riprendersi da subito il suo posto da titolare in mezzo al campo (da capire se al fianco di Bennacer o Tonali).

Con Zlatan, invece, servirà più cautela, considerando il lungo stop dopo l'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto a metà giugno. Pioli non vuole rischiare troppo, anche perché Giroud è ancora out a causa del Covid e la squadra è attesa da altri due impegni fondamentali contro Liverpool prima e Juventus poi. Per questo il bomber svedese verrà gestito e, nel caso in cui dovesse sedersi in panchina, al suo posto partirebbe uno tra Rebic e Leao.