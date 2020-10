Milan, Ibra corre verso il rientro: "Questo animale non può essere addomesticato"

Il Covid-19 non ferma Ibrahimovic. Dopo essere risultato positivo al coronavirus, il campione svedese non ha mai smesso di allenarsi duramente anche in isolamento. E per dimostrare il suo stato di forma in vista del rientro Zlatan ha pubblicato un video che lo ritrae durante una corsa ad alta intensità sul tapis roulant. "Questo animale non può essere addomesticato", ha scritto Ibra nel testo a corredo della clip con la solita carica.