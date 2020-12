Milan: un mese di stop per Gabbia, lesione al bicipite femorale per Bennacer. Ibra in dubbio per Genoa

Dopo il pareggio in extremis contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto mercoledì contro il Genoa per tenere salda la vetta della classifica prima del doppio impegno pre-natalizio contro Sassuolo e Lazio. Purtroppo per Pioli dall'infermeria non arrivano però buone notizie, sia per Bennacer che per Gabbia che torneranno in campo solo con l'anno nuovo. Ma non recupera neanche Zlatan Ibrahimovic che molto probabilmente non verrà rischiato, perché avverte ancora un po' di fastidio e dolore alla coscia. Lo svedese ha svolto allenamento con il resto del gruppo, ma è stato solo un lavoro di scarico, molto blando. Palestra invece per Kjaer, sicuro assente a Marassi.