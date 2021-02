Milan, Ibra al Festival: ecco l'agenda dello svedese

L'AGENDA DI ZLATAN

Amadeus annuncia: "Sarà a Sanremo tranne mercoledì"

Mentre in casa Milan ci si lecca le ferite post derby e si preparano le due fondamentali sfide con Stella Rossa e Roma, la società guarda già alla prossima settimana, quando Zlatan Ibrahimovic sarà a Sanremo come previsto. Il contratto con il Festival è stato firmato prima del rinnovo con i rossoneri e dunque va onorato, ma come? Dal club filtra il programma dello svedese per quei giorni: Ibra resterà a dormire in Liguria, limitando al minimo indispensabile i viaggi tra Milano e la Città dei Fiori, ma per la gara con l’Udinese sarà regolarmente al suo posto.

Tre giorni in Liguria e due giorni a Milanello. Ecco come, dopo essersi consultato con Stefano Pioli e in totale accordo con il club, Ibra concilierà le ospitate a Sanremo con gli allenamenti e le partite del Milan: lunedì allenamento a Milanello, mentre martedì sarà in riviera e si allenerà in una struttura dedicata con uno staff messo a disposizione dal club, per poi tornare a Milano mercoledì, giorno di Milan-Udinese, quando dalla mattina sarà in ritiro rispettando programmi e orari della squadra. Resterà nel centro sportivo rossonero anche giovedì, per poi tornare in Liguria venerdì e sabato fino alla serata finale del Festival. Sabato notte partenza immediata per Verona, dove i rossoneri saranno impegnati al Bentegodi per la sfida contro l'Hellas domenica 7 marzo alle 15.

Di Ibra, ma anche degli altri ospiti, ha parlato il conduttore del Festival, Amadeus, in un’intervista a Rtl 102.5: "La defezione di Naomi Campbell purtroppo è dovuta alle nuove restrizione anti pandemia imposte dal presidente Usa Biden a causa del virus – ha detto - Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno… È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato".

