Milan-Inter, scattano identificazioni e multe per gli assembramenti fuori San Siro

MILAN-INTER

Chi sarà identificato prenderà 400 euro per la violazione dei divieti anti-Covid

Il raduno di tifosi di Milan e Inter fuori San Siro prima del derby rischia di avere strascichi a livello legale: gli investigatori della questura di Milano hanno iniziato ad analizzare i filmati delle telecamera della zona per identificare i protagonisti degli assembramenti, chi verrà identificato riceverà una multa da 400 euro per violazione dei divieti anti-Covid. Milan-Inter: i tifosi comunque allo stadio (senza distanziamento) Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

Si parla di oltre 5.000 tifosi arrivati nei pressi del Meazza prima del match: non solo ultras di entrambe le squadre ma anche famiglie intere o padri con figli, per questo - spiega Repubblica - le forze dell'ordine hanno preferito non intervenire per evitare che qualcuno si facesse male.

Ma resta la violazione delle regole di distanziamento, senza contare che molte persone non indossavano correttamente la mascherina o non la portavano affatto. Una scena che ha preoccuparo la città, attualmente in zona gialla, ma con contagi in risalita.