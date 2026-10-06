Caso CR7, Piers Morgan svela i retroscena: "Jesus non ha rispettato gli accordi"

La scelta di Jesus ha rappresentato per Ronaldo un tradimento: "Per lui (Ronaldo), è una questione di rispetto. Gli era stata promessa una cosa e poi è successo l'opposto, si stava riscaldando e non veniva utilizzato, cosa che lui ha percepito come una grave mancanza di rispetto, e alla fine ha detto 'vaff...', è salito su un aereo e se n'è andato".