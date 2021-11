Milan, Giroud: "Derby importante, spero di segnare ma soprattutto di vincere"

Olivier Giroud racconta le sensazioni verso il suo primo derby di Milano, domenica c'è Milan-Inter: "Un'emozione speciale, una partita da vincere per i nostri tifosi. Personalmente sono felice di giocarlo per la prima volta". L'attaccante francese parla in esclusiva a Sportmediaset: "Spero nella vittoria, che sarebbe la cosa più importante. Se segno sarò felice, soprattutto perché saremo nel nostro stadio, se segnerà un altro va comunque bene se poi vinciamo".