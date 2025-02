Milan, giorni chiave per il nuovo ds: i nomi in lizza. Sfuma Berta, resiste Paratici

Con la squadra impegnata a preparare le prossime due sfide di campionato contro Bologna e Lazio, decisive per coltivare le speranze di un piazzamento Champions, in casa Milan si continua a lavorare per ingaggiare un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Il casting è già partito e i nomi in ballo sono diversi: entro la fine di marzo in Via Aldo Rossi si punta ad avere l'accordo in mano per iniziare le prime manovre in vista della stagione che verrà.