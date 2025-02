Milan, tutto pronto per il rinnovo di Reijnders: a marzo firma fino al 2030

Da un punto di vista tecnico, del resto, l'olandese si è guadagnato la fiducia del club rossonero sul campo, mettendo finora a repertorio in questa stagione 12 gol e 3 assist in 38 presenze in tutte le competizione. Un ruolino da top player che merita la giusta ricompensa. A Milanello è iniziato il countdown per blindare Reijnder.