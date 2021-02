Milan-Gigio: il braccio di ferro continua ma l'accordo non è lontano

LA TRATTATIVA

I rossoneri vogliono blindarlo per 5 anni a 7 milioni più 2 di bonus, Donnarumma ne vuole 10 per una sola stagione

Il rinnovo di Donnarumma è una delle priorità della dirigenza rossonera. Le parti sono ancora distanti ma non distantissime. Il Milan è pronto a offrire un contratto fino al 2026 a 7 milioni a stagione (uno in più rispetto a quanto prende ora) più un bonus da un milione in caso di qualificazione alla Champions e un altro in caso di scudetto. Raiola sembra irremovibile, invece, nella richiesta di 10 milioni per un rinnovo fino a giugno 2022.

La volontà del procuratore di Gigio è quella di aspettare una proposta da una big a caccia di un portiere di alto livello. Si spiega così la procedura a rilento nei colloqui con il Milan e il fatto che voglia far firmare al suo assistito un contratto per un solo anno. Chelsea e Paris Saint Germain sono i club che, ad altissimo livello, sono più scoperti in quel ruolo. Alla finestra c'è sempre anche la Juve che però, al momento, è intenzionata a continuare a dare fiducia a Szczesny. Le parti, in ogni caso, non sono lontanissime e, alla fine, a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore di proseguire la carriera nella squadra che ha sempre amato.