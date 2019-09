Milan, Giampaolo: "Sconfitta immeritata, è mancato cinismo"

QUI MILAN

E' deluso Marco Giampaolo per la sconfitta contro il Torino, la terza in 5 giornate. "La partita è stata in controllo, non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla, poi la gara è cambiata in 4' - ha spiegato -. Nel finale abbiamo avuto occasioni per pareggiarla con Kessie e Piatek. Era una gara da vincere. Questa sconfitta maturata in maniera immeritata rallenta la crescita e il senso di autostima. Spero che i ragazzi non mollino di un centimetro".

I rossoneri possono recriminare per un fallo di Rincon su Calhanoglu in occasione del primo gol del Torino. "L'azione l'ho rivista, per la dinamica si poteva anche fischiare il fallo su Calhanoglu, sono tutte piccole situazioni, episodi che possono determinare la partita - ha aggiunto l'allenatore rossonero -. E' il controllo della gara che fa la differenza. La capacità di saper difendere tenendo la palla. La squadra deve migliorare le percentuali di possesso palla. Questa sera abbiamo avuto buoni numeri, tutto quello che non sia riusciti nelle partite precedenti. Ci è mancata la stoccata finale".

Giampaolo è rammaricato per i suoi ragazzi. "Mi dispiace perché la squadra lavora bene e quando non raccoglie i risultati mi dispiace soprattutto per i calciatori oltre che per i tifosi. Devi avere il conforto del risultare per predicare un certo verbo. Questa sconfitta è maturata in maniera del tutto immaturata, rallenta la crescita e l'autostima, spero che i ragazzi non mollino e non arretrino di un centimetro".

Sulle sostituzioni di Leao e Bennacer. "Leao è uno scattista, non ha resistenza nel lungo. E' forte e vivo quando riparte e si creano opportunità, l'avevo visto stanco. Jack mi garantiva la stessa qualità. Bennacer era ammonito, l'ho tolto per mettere un attaccante".

Al posto del portoghese è entrato Bonaventura. "Non volevo abbassare il baricentro, volevo avere qualità con Bonaventura davanti. Volevo tenere la squadra avanti, ho detto alla squadra di non sporcare la partita, il Torino è una squadra fisica. La chiave della vittoria sta nel giocare a calcio, pulire le situazioni. La squadra ha qualità, dobbiamo migliorare nella percentuale di precisione sui passaggi".

Soddisfatto di Suso. "Stasera mi è piaciuto, è stato collaborativo, ha lavorato bene sia in fase di possesso che di non possesso".