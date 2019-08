Milan, Giampaolo pensa al ritorno del 4-3-3. Boban a Madrid per Correa

La stagione del Milan è iniziata nel segno dello zero. Zero come i tiri in porta effettuati nello specchio della porta avversaria in 90' (non succedeva da settembre 2017) e zero come i punti in classifica dopo la prima disastrosa di campionato sul campo dell'Udinese. Al termine della sfida della Dacia Arena Marco Giampaolo ha fatto mea culpa annunciando importanti novità tattiche a partire dal match col Brescia in programma sabato prossimo a San Siro. Serie A, Udinese-Milan 1-0: gli highlights

A finire sul banco degli imputati è stato - per bocca dell'allenatore rossonero - il modulo adottato fin qui, ovvero il 4-3-1-2. Nonostante i miglioramenti in pre-campionato Suso non è riuscito a incidere sulla trequarti mentre Piatek ha confermato di attraversare un momento decisamente no. Il polacco è uomo d'area e il fatto di trovarsi spesso a giocare il pallone lateralmente (e spalle alla porta) non lo ha di certo agevolato: possibile (e probabile) il ritorno al 4-3-3 di gattusiana memoria con l'ex Genoa al centro del reparto offensivo.

Ma sarà necessario svoltare anche nelle altre zone del campo, e in particolare a centrocampo. Calhanoglu ha deluso nell''inedito' ruolo di playmaker e Borini da mezzala è apparso un pesce fuor d'acqua. Ha fatto un pochino meglio Paquetà, costretto però troppo spesso a rincorrere gli avversari e perciò, di fatto, sacrificato sull'altare dell'equilibrio. Sulla mediana si attende il ritorno di Biglia con Bennacer - entrato nel finale a Udine - comunque in rampa di lancio.

Del resto non manca il tempo per aggiustare il motore milanista e per vedere all'opera con più minutaggio gli acquisti estivi (nella formazione iniziale di ieri non c'era nessun volto nuovo). Fino ad oggi sono stati 5 i colpi in entrata ma presto potrebbe aggiungersene un sesto. A dispetto delle dichiarazioni del ds Massara ("Correa è una suggestione dei giornali"), il cfo Boban volerà a Madrid per chiudere l'affare e portare a Milano il 24enne argentino. Il Diavolo offre 40 milioni più il 30% sull'eventuale futura rivendita e l'Atletico chiede 50 mln. Forte dell'amicizia con il Ceo dei colchoneros Miguel Angel Gil, il dirigente croato proverà a porre fine al tormentone estivo mettendo a disposizione di Giampaolo un jolly molto utile anche alla luce di quanto (non) visto in Friuli.

