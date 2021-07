Milan, Gazidis: "Sto benissimo, l'affetto dei tifosi mi sta dando grande forza"

QUI MILAN

L'ad rossonero ai canali ufficiali del club: "Ora capisco cosa provano i giocatori quando San Siro si fa sentire, non vedo l'ora di tornare a Milano"

Ivan Gazidis torna a parlare al popolo rossonero, dopo che nei giorni scorsi aveva reso noto di avere un cancro alla gola: "Sto benissimo e sto continuando a lavorare duramente durante il giorno - ha detto l'ad del Milan ai canali ufficiali del club, collegato da New York -. Naturalmente sto anche facendo visite ed esami per cominciare la terapia, ma non vedo l'ora di tornare a Milano dalla squadra, che dovrà fare un grande inizio di stagione". Getty Images

Gazidis si è poi soffermato molto sul modo in cui i tifosi gli hanno fatto sentire la loro vicinanza: "Sono rimasto senza parole per tutto l'affetto ricevuto, vorrei dire grazie dal cuore a tutti i tifosi, alla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima (uno striscione per lui fuori da Casa Milan, ndr), l'associazione dei club milanisti e dei piccoli azionisti. Mi danno fanta forza, è come avere un vento alle spalle che mi spinge avanti, con questo supporto sembra tutto più facile, come per un giocatore sul campo. Ora capisco cosa provano i giocatori quando San Siro si fa sentire. Non c'è miglior sensazione al mondo. Non vedo l'ora di rivederli a San Siro, dobbiamo tornare al calcio, sul campo".

Un ringraziamento, infine, per chi si sta prendendo cura di lui in questo momento: "Devo dire grazie allo staff medico del club, in particolare a Stefano Mazzoni (il medico sociale, ndr), ma anche a medici e infermieri del CDI (Centro Diagnostico Italiano) e dell'IEO (Istituto Europeo di Oncologia), li ringrazio tanto. Sono persone incredibili e io sono pronto per questa sfida. Tornerò certamente presto. Abbiamo una squadra fortissima, sia sul campo sia fuori. La stagione alle porte sarà importante per noi, stiamo lavorando duramente per affrontarla, sia per quanto riguarda il calcio maschile, sia per quello femminile".

E la vicinanza della squadra continua a farsi sentire, come è evidente dal gesto d'affetto che i giocatori hanno voluto dedicare a Gazidis prima dell'amichevole contro il Modena. Come alcune fotografie sui canal social del Milan testimoniano, i calciatori rossoneri hanno infatti posato prima del match con una maglietta bianca con una scritta stampata: "Forza Ivan": un'evidente dedica all'amministratore delegato sudafricano di origine greche.

