Milan, la Curva Sud si stringe attorno a Gazidis: "Ivan non mollare"

Anche la Curva Sud si stringe attorno a Ivan Gazidis. I tifosi rossoneri hanno infatti esposto uno striscione fuori da Casa Milan, con un messaggio di supporto rivolto all'amministratore delegato: "Ivan non mollare, la Sud è con te". Gazidis nei giorni scorsi aveva reso noto di avere il cancro, per la precisione un carcinoma alla gola che, sulla base delle prime diagnosi, avrebbe contratto in una forma curabile.