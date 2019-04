Milan, Gattuso: "Teniamoci il punto, sul fallo siamo stati ingenui"

20/04/2019

"Gli errori? Non sono bravo abbastanza per far capire certi accorgimernti - ha proseguito Gattuso - Era sul fallo che potevamo fare qualcosa in più. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi sul fuorigioco siamo stati sfortunati, non era nettissimo". Poi in conferenza stampa: "La cosa che più mi dà fastidio è vedere come abbiamo affrontato la partita. Ho visto poca veemenza, nel primo tempo abbiamo sofferto. Non è un problema fisico. Sembravamo sorpresi. Un po' di preoccupazione c'è ma non sono disperato". Sui singoli: "Paquetà veniva da un infortunio, avevo bisogno di mettere in campo e per come si era messa la partita avevo bisogno di gente che mi desse garanzia dal punto di vista fisico. Conti? Il problema non è stato solo lui, ma tutta la squadra, Bakayoko ha preso una botta, ha stretto un po' i denti. Però è stata una scelta tecnica".