Milan, Gattuso: "Sconfitta doppia, sia in campo che comportamentale"

17/03/2019

Derby amaro per il Milan , sconfitto 3-2 dall'Inter e scavalcato in classifica proprio dai nerazzurri: "Sono contento della prestazione della squadra. Dopo il 2-0 potevamo prendere un'imbarcata - commenta Gattuso -, l'Inter è una squadra molto forte, abbina qualità e forza fisica". Sulla lite Biglia-Kessie: "Non è stata una scena bella da vedere. E' stata una doppia sconfitta, sia in campo che comportamentale, la responsabilità è la mia, parlerò in questi giorni".

Il tecnico rossonero analizza così il match: "L'Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo fatto un po' meglio. Bisogna avere le caratteristiche giuste per fare pressione alta. Oggi abbiamo sofferto le loro imbucate, con le palle dritte ci saltavano cinque/sei giocatori. Certe volte vengo rimproverato perché attendo ma bisogna capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Paquetà? Ha sentito un indurimento sulla coscia, ho parlato col dottore, era giusto dare la possibilità ad un giocatore più fresco".



Al momento della sostituzione di Kessie è scoppiata una lite tra l'ivoriano e Biglia: "La cosa che fa male è l'immagine che si è vista sull'uscita di Franck Kessie. Per me è la sconfitta più brutta. Per come vedo il calcio io è qualcosa che non ci sta. Stiamo facendo fatica in questi anni anche perché ci vuole rispetto per tutti, non è stata una scena bella da vedere. E' stata una doppia sconfitta, sia in campo che comportamentale, la responsabilità è la mia, parlerò in questi giorni".