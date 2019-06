Milan, Ganz è il nuovo allenatore della squadra femminile

25/06/2019

Gradito ritorno in casa Milan. La società rossonera ha annunciato che Maurizio Ganz è il nuovo allenatore della prima squadra femminile: per l'ex attaccante contratto di due anni, fino al 30 giugno 2021. "Maurizio ha sempre espresso nella sua carriera spiccate doti di leadership e mentalità con una cifra tecnica significativa - ha dichiarato il Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica Paolo Maldini - Sono certo che, grazie alla sua guida tecnica, le nostre ragazze continueranno il proprio percorso di crescita individuale e collettivo, a beneficio del nostro Club".



Nella passata stagione (la prima della formazione femminile milanista), conclusasi con un terzo posto alle spalle di Juventus e Fiorentina, alla guida delle rossonere c'era Carolina Morace che ha interrotto il suo rapporto con il Milan lo scorso 13 maggio. Per Ganz, come detto, si tratta di un ritorno: ha indossato la maglia del Diavolo (dopo aver giocato nell'Inter) dal dicembre 1997 al dicembre 1999 conquistando 'lo scudetto del centenario' nel 1998/99. I tifosi se lo ricordano bene anche e soprattutto per i 4 gol pesantissimi messi a segno nella corsa tricolore con la Lazio (su tutti quelli contro Parma e Sampdoria nella parte finale del campionato).