La provocazione di Rooney: "Lascerei Salah in panchina nella partita d'addio ad Anfield"

L'ex Roma in settimana aveva pubblicato un post che suonava come una frecciatina nei confronti del tecnico dei Reds: "Dobbiamo tornare a essere una squadra dall'attacco Heavy Metal". E proprio queste parole non sono piaciute alla leggenda del Man Utd: "Quello è il tuo allenatore. Non puoi mancargli di rispetto pubblicamente per due volte in questo modo e passarla liscia. Penso che Salah sia soltanto cercando di giustificare una stagione molto deludente". L'egiziano quest'anno ha raccolto appena 14 gol in 40 presenze, in netto calo rispetto alle 29 messe a segno nella scorsa Premier League.