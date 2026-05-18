La provocazione di Rooney: "Lascerei Salah in panchina nella partita d'addio ad Anfield"

18 Mag 2026 - 19:11
© italyphotopress

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"Se fossi in Arne Slot, farei valere la mia autorità e direi chiaramente a Salah che sabato non si deve nemmeno avvicinare al centro sportivo, che gli piaccia o no. Dubito che Slot lo farà davvero, ma secondo me dovrebbe". Questa la bordata di Wayne Rooney al fuoriclasse egiziano che, tra una settimana, dirà addio per sempre ad Anfield.

Premier League, la classifica all-time dei marcatori stranieri: Salah al comando

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© afp | SALAH 191 GOL
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L'ex Roma in settimana aveva pubblicato un post che suonava come una frecciatina nei confronti del tecnico dei Reds: "Dobbiamo tornare a essere una squadra dall'attacco Heavy Metal". E proprio queste parole non sono piaciute alla leggenda del Man Utd: "Quello è il tuo allenatore. Non puoi mancargli di rispetto pubblicamente per due volte in questo modo e passarla liscia. Penso che Salah sia soltanto cercando di giustificare una stagione molto deludente". L'egiziano quest'anno ha raccolto appena 14 gol in 40 presenze,  in netto calo rispetto alle 29 messe a segno nella scorsa Premier League. 

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