Milan, Fonseca stecca l'esordio: "Voglio una squadra più aggressiva, dobbiamo lavorare molto"

Il tecnico portoghese: "Primo tempo senza intensità e con poco equilibrio, ma è un problema di squadra"

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'avventura di Paulo Fonseca in Serie A con il Milan è iniziata con un deludente 2-2 interno contro il Torino, peraltro arrivando rimontando due reti nel finale. "Non mi aspettavo una partita perfetta in questo periodo dell'anno - ha commentato il tecnico portoghese -, ma nel primo tempo siamo stati troppo passivi e senza intensità. Nella ripresa siamo stati più aggressivi recuperando il pallone più avanti, creandoci le occasioni anche per vincere la partita. Dobbiamo lavorare perché abbiamo tanto da migliorare".

Il Milan ha recuperato la sfida con le sostituzioni nella ripresa, giocatori titolari subentrati: "Abbiamo una settimana per lavorare e far migliorare la condizione di Hernandez, Morata e gli altri. Quando sono entrati hanno fatto bene, ma dobbiamo recuperarli il prima possibile con una forma fisica buona". I rossoneri hanno giocato sulla falsa riga della passata stagione con una mancanza di equilibrio evidente: "Il problema è collettivo, non è solo dei difensori. Nel primo tempo non siamo stati capaci di pressare più avanti costringendo i granata a stare più indietro. Ripeto, dobbiamo migliorare ancora tanto ma tutti, voglio una squadra più aggressiva di quanto ho visto oggi nel primo tempo" ha proseguito Fonseca a Sky.

Leao ha avuto le occasioni più grosse del match, fallendole, ma essendo comunque protagonista nelle azioni offensive: "Non è una questione tecnica, deve essere più attivo e cinico. Rafael oggi difensivamente ha lavorato molto bene, ma sicuramente deve stare più vicino alla porta ed essere più concreto".