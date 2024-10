Milan, Fonseca: "Ogni contatto è rigore, questo è circo. E se ne sbagli due dura vincere"

"Non voglio dire niente sui rigori. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Adesso ogni minimo contatto è rigore: il calcio non è così". Rabbia Fonseca dopo la sconfitta del Milan a Firenze. "Fino a oggi abbiamo fatto bene, è stato un problema di aggressività difensiva - ha detto il tecnico rossonero a Dazn - Quando sbagliamo due rigori e prendiamo gol così è difficile vincere, anche se ti crei tante opportunità". Difficile spiegare i gol che abbiamo preso, per me è mancata aggressività e rigore nel chiudere gli spazi". Sulle sostituzioni di Leao e Pulisic. "Per Leao volevo più profondità con Okafor, per Pulisic avevo paura del problema al flessore che ha avuto in settimana".