Milan, Fonseca ora sorride: "Da tempo nessuno aveva messo così in difficoltà l'Inter"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Vittoria meritata e che dà fiducia, ma il merito è dei giocatori. Tre punti importanti"

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan è tornato a vincere il Derby contro l'Inter e il 2-1 di San Siro risuona come una rivincita anche per Paulo Fonseca che ha scelto la partita più delicata per stravolgere la sua formazione: "È stata una partita importante come tutti i derby e non lo vincevamo da tanto, ma anche per il nostro momento - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. I ragazzi hanno messo in campo tanto coraggio e abbiamo meritato di vincere perché non ricordo da tanto tempo una squadra che ha creato così tanti problemi ai nerazzurri". Fonseca ha schierato il Milan col 4-4-2: "Noi abbiamo giocato con la stessa struttura di sempre, ma abbiamo cercato di creare qualcosa di diverso in campo. Quello che è cambiato è stato grazie ai giocatori".

Tra i migliori Alvaro Morata schierato al fianco di Abraham in fase difensiva e sulla trequarti in quella offensiva, creando difficoltà all'Inter: "Ha fatto lo stesso ruolo che Reijnders ha avuto nelle altre partite, ma ovviamente sono giocatori diversi perché Alvaro fa movimenti diversi. Il ruolo e la struttura però è stata la stessa, poi è stato importante averlo vicino ad Abraham che ha fatto un grande lavoro".

Fonseca vivrà una settimana più tranquilla riguardo le voci sul suo futuro: "A me cambia poco perché non guardo e non sento niente - ha ribadito a DAZN -. Sicuramente sarà una settimana in cui avremo più fiducia, ma l'importante è che i ragazzi continuino a lavorare con fiducia e credere in quello che facciamo. Oggi è stata una vittoria dei calciatori".

Il tecnico rossonero ha poi ampliato il proprio pensiero al canale ufficiale del club: "Vincere il derby è sempre speciale, ma questo è il successo dell'unità perché anche in un momento difficile siamo rimasti compatti. Quando si crede in qualcosa bisogna lavorare e tutto lo abbiamo fatto, anche se c'è tanto da migliorare. Giocatori e tifosi meritano questa gioia".

Fonseca è soddisfatto della partita disputata: "Abbiamo giocato bene, ma se penso che possiamo migliorare è perché possiamo. Questa settimana abbiamo parlato e i giocatori hanno fatto una settimana fantastica e penso che abbiamo giocato da squadra in tutti i momenti. Sono soddisfatto, ma da domani dovremo tornare a lavorare per essere equilibrati. Dobbiamo crescere nelle ultime scelte perché nei due tempi contro l'Inter ne abbiamo sbagliate qualcuna e di occasioni così contro formazioni importanti non ne capitano spesso".