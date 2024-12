Milan, Fonseca controcorrente: "Fatta una buona partita, ci è mancato solo il gol"

Manca un centravanti che faccia molti gol?

"Onestamente penso che abbiamo dei buoni attaccanti. Abraham ha avuto una contusione e non ha potuto giocare il secondo tempo, Alvaro (Morata, ndr) non si è allenato tutta la settimana. A volte si parla di attaccanti, ma nel gioco sono mancate qualità nei cross, nei tiri e negli assist".



Infine la contestazione...

"E' normale che accada, volevamo vincere per i nostri tifosi ma io sento che loro sono sempre stati con la squadra e oggi tutti noi possiamo riconoscere che la squadra ha dato tutto per vincere. Sono insoddisfatto del risultato come i tifosi, ma oggi solo questo".