Milan, Fonseca. "Buone sensazioni, la squadra mi segue". Arrivano Leao e Camarda 

DAGLI USA

Il tecnico portoghese apprezzato da Chukwueze: "Mi dà fiducia, vedrete un nuovo Samu"

Fonseca, prima vittoria a casa di Cardinale: battuto Pep a New York





































I giovani bomber hanno trascinato il Milan al successo nella prima amichevole giocata dai rossoneri a New York. 3-2 al City di Guardiola con Colombo, Chukwueze e Saelemaekers in grande spolvero.

Una vittoria prestigiosa in casa di Gerry Cardinale nel segno dei giovani. È partita come meglio non poteva la tournée negli Usa del Milan, vittorioso per 3-2 contro il Manchester City. Decisiva la doppietta di Lorenzo Colombo (caldo l'asse con Chukwueze), e la rete di Nasti. Soddisfatto Paulo Fonseca, che però chiede di più ai suoi: "Abbiamo delle buone sensazioni. La cosa più importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana - le parole del portoghese da New York -. I giocatori hanno fatto quello che ho chiesto loro: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi che sono importanti".

Fonseca, molto apprezzato da Chukwueze "Mi ha dato fiducia, vedrete un nuovo Samu quest'anno", potrà contare anche su Rafa Leao e Francesco Camarda (in arrivo a sorpresa negli Usa) nei prossimi due appuntamenti americani al cospetto di Real Madrid e Barcellona. Oltre ad Alexis Saelemaekers, che l'ex Roma tratterebbe volentieri a Milanello nonostante le voci di mercato: "Mi piace molto, ha qualità. Tutti gli allenatori vorrebbero averlo, può ricoprire diverse posizioni. Mi piacerebbe tenerlo in rosa".

Contro Guardiola il Milan ha mostrato ancora qualche difetto dal punto di vista difensivo: "Dobbiamo migliorare, così come offensivamente - ha aggiunto Fonseca -. Col City era importante vincere per acquisire fiducia. Per Florenzi (uscito infortunato per un problema al ginocchio, ndr) bisogna attendere la risonanza magnetica".