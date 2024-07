Il Milan si esalta contro il City: 3-2 al debutto nella tournée negli Usa

AMICHEVOLE

I rossoneri battono in amichevole i Campioni d’Inghilterra a New York: protagonista il vivaio, grazie alla doppietta di Colombo e al gol di Nasti

Parte con una vittoria la tournée negli Stati Uniti del Milan, che lascia lo Yankee Stadium di New York (iconico impianto di baseball) con un bel 3-2 contro il Manchester City: Haaland apre le marcature (19’), ma i rossoneri rispondono con la doppietta di Colombo (30’ e 35’). McAtee (55’) pareggia quindi nella ripresa, prima del 3-2 finale di Nasti (78’). Da monitorare le condizioni di Florenzi, infortunatosi a un ginocchio nel primo tempo.

Dopo aver debuttato sulla panchina del Milan con un 1-1 contro il Rapid Vienna una settimana fa, Fonseca sceglie di schierare nuovamente un 4-2-3-1 anche nell’amichevole di lusso contro il Manchester City. In porta si rivede dal 1’ Torriani (Sportiello si fa male alla mano in albergo e dà forfait), con Florenzi in mediana e Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze alle spalle di Colombo. Il City schiera diverse riserve, ma anche Haaland, Grealish ed Ederson (al centro di voci di mercato saudite). Il Milan parte bene, mettendo in mostra un bel fraseggio e ritmi alti, ma a sbloccare il match sono gli inglesi al 19’: Bobb pesca in area di rigore Haaland, che insacca di mancino. Il duo norvegese si esalta, ma i rossoneri non si scoraggiano e tra il 30’ e il 35’ ribaltano il risultato: due assist di Chukwueze e doppietta di Colombo. Il Diavolo perde poi Florenzi per infortunio: l’italiano lascia il terreno di gioco visibilmente dolorante al ginocchio destro, dopo un contrasto con Haaland.

Nella ripresa il Milan torna in campo indossando la nuova seconda maglia, ma a cambiare è anche il risultato: il City trova infatti il 2-2 con McAtee al 55’, sfruttando una chiusura imprecisa di Tomori. Anche il City non è perfetto in fase difensiva e Phillips regala una possibile occasione a Nasti, che spreca. L’attaccante classe 2003 si rifà però al 78’: assist di Saelemaekers e conclusione vincente dal limite dell’area per il prodotto del vivaio rossonero. A dieci minuti dalla fine il pubblico statunitense si esalta anche per l’ingresso di Pulisic, che può così festeggiare il successo per 3-2 della propria squadra direttamente dal campo. La prossima sfida per il Milan sarà giovedì 1° agosto contro il Real Madrid al Soldier Field di Chicago, sempre all’interno del Soccer Champions Tour rossonero negli Usa.