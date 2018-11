Milan, finalmente una buona notizia: Strinic vicino al rientro

14/11/2018

In giorni caratterizzati da notizie nefaste in casa Milan, finalmente una luce in fondo al tunnel. Dopo i gravi infortuni subiti da Musacchio, Caldara e Biglia, la squalifica per due giornate di Gonzalo Higuain (ma il club farà ricorso) e il problema al ginocchio sinistro che potrebbe costringere Bonaventura a farsi operare (rischia un lungo stop), dall'infermeria dei rossoneri arriva, tanto attesa da Gattuso, anche una buona notizia: Ivan Strinic sarebbe molto vicino al rientro in gruppo. Il terzino croato, arrivato a parametro zero in estate, era stato costretto ad uno stop subito dopo il Mondiale a causa di un problema cardiaco, ma ora – dopo alcuni controlli positivi – potrebbe tornare presto in gruppo. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad un controllo di idoneità e se dovesse superarlo sarà considerato completamente guarito e recuperato.