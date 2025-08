Verona, domenica sfida al SudTirol di Castori: si gioca alle 18,30

La preseason del SudTirol in vista della stagione sportiva 2025-2026 - la quarta consecutiva in Serie B - proseguirà domenica 3 agosto. Dopo la partita amichevole con la squadra di Eccellenza del San Giorgio a Stanghe di Racines, durante il ritiro in Val Ridanna, e il triangolare con Bologna e Sassuolo di sabato scorso allo Stadio Druso di Bolzano, i biancorossi di mister Fabrizio Castori scenderanno nuovamente in campo nel tardo pomeriggio di domenica per incontrare in amichevole la formazione dell'Hellas Verona, che si sta preparando per affrontare la settima stagione consecutiva in Serie A. Al timone degli scaligeri c'è mister Paolo Zanetti, già sulla panchina biancorossa (dal 2017 al 2019). Il fischio d'inizio è previsto alle 18.30.