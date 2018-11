Milan, Bonaventura rischia l'operazione e un lungo stop

13/11/2018

Gattuso lo aveva fatto capire chiaramente nel post di Milan-Juve: le notizie su Giacomno Bonaventura non sono confortanti. Per nulla. Tanto che c'è il forte rischio di un'operazione al ginocchio sinistro, che tanti problemi sta dando al centrocampista marchigiano da ormai un mese. L'articolazione è ancora molto infiammata e per quersto potrebbe essere necessario l'intervento. Un bel guaio visto che in questo caso lo stop andrebbe dai 3 ai 5 mesi.

Bonaventura è fermo ormai dal 25 ottobre, ma anche la scorsa estate era stato bloccato a lungo da un guaio ormai cronico. Il fatto è che il problema alle cartilagini di cui soffre il rossonero non è di facile soluzione, se non finendo sotto i ferri. In questo caso, però, il rischio per il Milan è di perderlo quasi per tutta la stagione. Per questo, prima di intervenure si sta cercando di fare il possbile per trovare una soluzione alternativa e meno invasiva. Anche perché la lista degli infortunati è già di per se molto lunga con i vari Biglia, Caldara e Musacchio ancora fuori a lungo. Ma a Milanello non regna grande ottimismo.