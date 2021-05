Milan, festa con i tifosi sotto la sede: "Grazie per il sostegno"

Il Milan ha voluto ringraziare i tifosi rossoneri, che si sono radunati nel piazzale antistante la sede del club rossonero. Ad accoglierli è stato il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini. "Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni, lo posso dire sia da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio, è un traguardo, ma è un punto di partenza, non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora. Li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera. Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti. Grazie ancora", ha detto il dirigente.