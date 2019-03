Milan femminile, nuovo "acquisto": ecco Melissa Satta

28/03/2019

Ospite a sorpresa per il Milan femminile allenato da Carolina Morace: sui campi di Milanello è comparsa Melissa Satta, nuovo "acquisto" per un giorno. La showgirl e modella, ex di Kevin Prince Boateng, ha dimostrato di saperci fare anche con gli scarpini di calcio. Allenamento, palleggi e bel gol di sinistro: non solo divertimento per la Satta che ha commentato "ho cambiato lavoro!".