Milan, favola Lapo Nava: prima panchina in A a 17 anni, poi a casa col tram

LA FOTO è VIRALE

La foto del portiere rossonero, figlio di Stefano, ha fatto il giro del web

L’immagine più bella di Milan-Roma non sono i gol di Giroud, Messias e Leao o le parate di Maignan, ma la foto di Lapo Nava, giovane portiere rossonero figlio d’arte (il papà è Stefano), che contro i giallorossi ha vissuto la prima panchina in Serie A e dopo il match di San Siro, con la tuta sociale e la giacca a vento del Milan, è tornato a casa sua con il tram. Un’immagine dolcissima e praticamente unica nel panorama calcistico, uno scatto che è merito di un tifoso più attento di altri e che in poche ore ha fatto il giro del web. twitter

17 anni, Nava gioca con l’Under 18, nemmeno in Primavera, ma a Milanello ne parlano già benissimo e da qualche tempo si sta allenando con la prima squadra. Gli infortuni di Plizzari e Jungdal, oltre alla positività al Covid di Tatarusanu, gli hanno spalancato le porte della prima panchina in Serie A e domenica a Venezia sarà ancora nella lista dei convocati. Stavolta però per tornare a casa non potrà prendere il tram…

