Carattere Milan: più forte dell'emergenza. Tonali è diventato grande

L'ANALISI

Cuore, carattere e determinazione: così il Milan è andato oltre l'emergenza e ha battuto alla grande la Roma a San Siro. Senza 10 giocatori, tra covid, Coppa d'Africa e infortuni, i rossoneri hanno fatto fin da subito la partita dimostrando di aver trovato grande sicurezza nei propri mezzi. Merito sicuramente di Pioli che non ha mai cambiato stile di gioco anche nei momenti più difficili. Questa squadra ha dimostrato di avere un'identità ben precisa. Bel gioco e tanta grinta.

A San Siro è stato il grande show di Sandro Tonali che ormai è diventato grande. L'ex Brescia ha alzato l'asticella con tanta volontà e ora si iniziano a vedere i risultati. Un centrocampista sempre più completo, moderno. Bravissimo ad abbassarsi, prendere palla e costruire l'azione, ma anche a livello di interdizione. Un percorso che l'ha portato ormai a essere un leader in campo: qualità e aggressività, un mix devastante al momento.

Da applausi anche Maignan che ormai ha definitivamente fatto dimenticare Donnarumma. Altre tre parate super per il portiere francese che valgono come gol. Un gatto tra i pali, ottima reattività ed esplosività. Il futuro è tutto suo.

Tre punti importantissimi che vogliono dire -1 dall'Inter e domenica ci sarà la possibilità del sorpasso giocando a Venezia alle 12:30 mettendo pressione ai nerazzurri in campo in serata contro la Lazio. Un'ottima occasione per riaprire il campionato, anche se in Laguna sarà ancora emergenza in difesa con i soli Florenzi, Conti, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez a disposizione.