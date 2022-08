Milan, escluse lesioni muscolotendinee per Tonali: sarà valutato di giorno in giorno

dopo l'infortunio

Buone notizie per il centrocampista rossonero, che si era fatto male nell'amichevole contro il Vicenza

Le foto di Vicenza-Milan: esordio per De Ketelaere

















































© italyphotopress 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In casa Milan buone notizie sul fronte Sandro Tonali, che si era fatto male nell'amichevole di sabato sera contro il Vicenza: gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni muscolotendinee e il centrocampista verrà valutato di giorno in giorno. Svanisce l'ipotesi di uno stiramento, Tonali resta a rischio per il debutto in campionato contro l'Udinese ma i tempi di recupero sono ora quantificabili in giorni e non in settimane: molto probabilmente sarà a disposizione nella seconda uscita a Bergamo contro l'Atalanta domenica 21 agosto.

Quello di Tonali è dunque un problema che sta tra l'affaticamento e la contrattura, nulla di preoccupante: sospiro di sollievo anche per Pioli che in caso di assenza dell'italiano pensa a Krunic, subentrato a Tonali a Vicenza e in campo per un tempo nell'amichevole di domenica contro la Pergolettese. Sarebbe lui ad affiancare Bennacer in mediana.

In casa Milan da verificare anche le condizioni di Giroud, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare l'amichevole di Vicenza e il test con la Pergolettese. Allarme rientrato invece per Messias, che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia.