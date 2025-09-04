Milan, ecco Nkunku: "Ho seguito l'istinto e i brividi. Leao eccellente, io ho molto lavoro da fare"

L'attaccante francese ha qualità particolari che Allegri dovrà essere bravo a collocare in campo: "Mi piace giocare in zona offensiva, ma poi dipende dalle partite e da cosa vorrà il mister. Mi piace giocare sulla trequarti, tra centrocampo e attacco. Ho avuto una impressione positiva di Allegri, ho parlato con lui prima di firmare. Io devo ambientarmi e adattarmi. Io sono molto competitivo e voglio dare il meglio, ma ho molto lavoro da fare".