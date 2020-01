Milan, ecco Kjaer: "Essere qui è un sogno, il mio obiettivo è restare"

NUOVI ARRIVI

Giornata di presentazioni per i nuovi arrivati in casa Milan. Inizia Kjaer, arrivato a Milanello per prendere il posto di Caldara. "E' sempre stato un sogno venire al Milan. Sono molto felice di essere qui, è una grande società - ha spiegato il centrale -. A Milanello si respira grande storia, è un piacere essere qui. Il mio obiettivo è restare". Sensazioni simili anche per Begovic, chiamato a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Reina. "Sono qui per aiutare la squadra e fare il massimo, è un onore essere al Milan - ha spiegato il portiere -. Donnarumma è tra i più forti al mondo".

Soddisfatti, felici e con grandi aspettative. Così sono apparsi Kjaer e Begovic davanti alla stampa. "Ho giocato diverse volte a San Siro, è uno degli stadi più belli - ha raccontato l'ex difensore nerazzurro -. C'è sempre un'atmosfera fantastica, è un posto speciale". "Sono arrivato a Bergamo a fine mercato, ma non è andata bene - ha proseguito -. Poi è arrivata la chance del Milan, ringrazio l'Atalanta per avermi dato la possibilità di andare via. Con il mister le cose non sono andate bene per questioni tattiche". Grazie alla sua esperienza, da lui il Milan si aspetta un grande contributo dentro e fuori dal campo. "Io sono qui anche per questo - ha spiegato il danese -. Devo cercare di dare una mano alla squadra e soprattutto ai più giovani. Devo far capire loro che bisogna lavorare al massimo tutti i giorni". Poi qualche battuta su Ibra, con cui in passato c'era stata qualche ruggine: "E' un valore aggiunto. L'ho incontrato spesso in carriera, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non c'è nessun problema. Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè dare una mano al Milan per arrivare il più in alto possibile. La sua carriera parla da sola, è un piacere per tutti che lui sia qui". "L'obiettivo è migliorare ogni giorno e fare più punti possibili. La qualità c'è, la presenza di Ibra dà qualcosa in più a tutti", ha concluso Kjaer parlando degli obiettivi stagionali dei rossoneri.

Dichiarazioni simili a quelle rilasciate anche dall'altro nuovo arrivato in rossonero Asmir Begovic. "Zlatan è un leader ed un vincente. Si aspetta sempre il massimo da se stesso e da tutti gli altri, averlo qui è importante", ha spiegato l'ex portiere del Qarabag approfondendo poi il suo passaggio al Milan. " Ci sono state delle cose che non hanno funzionato extra campo nel Bournemouth ma sono contento di essere qui - ha continuato -. E' un onore fare parte di un club così pieno di storia. I primi giorni qui sono stati fantastici, voglio portare il Milan in alto". "San Siro è uno stadio speciale. È un onore poterci giocare - ha aggiunto -. Sei mesi in prestito? Per ora questa è la situazione, tra sei mesi valuteremo". infine una battuta sul rapporto con Gigio Donnarumma: "Mi ha dato un bel benvenuto. È tra i più forti al mondo".