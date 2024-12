Milan, due mesi folli e decisivi: dal Sassuolo al derby, 14 partite in 60 giorni!

La via crucis parte domani in Coppa Italia (esclusiva Mediaset), ore 21, nella nebbia milanese di questi giorni e contro un avversario, il Sassuolo, che evoca ricordi agro-dolci tra esoneri e scudetti. Il punto di arrivo è lontano, il 2 febbraio dell'anno che verrà, non tanto per i giorni che separano il Milan dal traguardo, quanto per il numero insostenibile di gare ravvicinate e decisive. Vale per i rossoneri come per Inter, Juventus e Atalanta, ma tant'è: 14 partite in 60 giorni circa, con l'eventuale e desiderata coda della finale di Supercoppa, Juve permettendo. Un tour de force da correre tutto d'un fiato, perché qui si tirano i conti e qui, in qualche modo, si farà la storia rossonera di Paulo Fonseca.