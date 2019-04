Milan: Donnarumma si ferma un mese, per Paquetà stagione a rischio

03/04/2019

Lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Gigio Donnarumma dopo l'infortunio subito contro l'Udinese. Il portiere del Milan salterà sicuramente la sfida con la Juve e quasi certamente anche quella con la Lazio: i tempi di recupero dovrebbero essere di circa 20-30 giorni, ma la sua situazione verrà monitorata.



Preoccupano molto di più, invece, le condizioni di Paquetà che ha subito un trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia destra come confermato dalla risonanza magnetica a cui è stato sottoposto. Il brasiliano verrà rivalutato la prossima settimana, ma rischia di aver chiuso anzitempo la stagione nelle peggiori delle ipotesi: lo stop può andare dai 20 ai 40 giorni. La speranza del Milan è quella di poterlo recuperare almeno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.



Infermeria piena con anche Kessie che è in dubbio per la Juve per un'infiammazione al ginocchio sinistro, così come Conti che dopo la sfida contro la Sampdoria ha accusato un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Gattuso cercherà di recuperare Suso alle prese con un problema al collo del piede in seguito a due botte in allenamento.