Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Under 16, Italia cade nel primo test con la Spagna

16 Set 2025 - 21:41

Amara sconfitta per la Nazionale Under 16, che perde per 1-0 contro la Spagna alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, nel primo dei due confronti amichevoli in programma nell'arco di tre giorni. A decidere l'incontro in favore delle Furie Rosse è stato il gol realizzato al 19' dall'ala dell'Espanyol, Joaquín Sánchez. Nel secondo tempo, al 71', gli spagnoli rimangono in dieci a causa dell'espulsione di Aitor Pérez, colpevole di aver protestato in maniera eccessiva nei confronti del direttore di gara. "Sono contento della prestazione - dichiara il tecnico Manuel Pasqual - ma al tempo stesso sono rammaricato perché non siamo riusciti a ottenere un risultato positivo. Ai ragazzi chiedo sempre coraggio e determinazione in campo e anche oggi lo hanno dimostrato, giocando con grande intensità dal primo all'ultimo minuto: non ho nulla da rimproverare loro. Lancio una provocazione: se dovessi perdere tutte le partite dell'anno così, sarei comunque contento, perché la squadra sta rispondendo bene, nonostante il poco tempo a disposizione per lavorare insieme". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:59
DICH DE ROON PRE PSG DICH

De Roon: "Ci siamo meritati di giocare queste partite"

02:11
DICH JURIC PRE PSG DICH

Juric: "Psg ha pochissimi punti deboli, ma ci sono e cercheremo di sfruttarli"

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:40
Da un derby all'altro

Donnarumma, da un derby all'altro

01:32
Napoli, giovedì il City

Il Napoli alla prova Manchester City

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:49
Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"
23:20
Serie C, violazioni amministrative: 13 punti di penalizzazione alla Triestina
23:18
Fifa, 355 milioni di dollari per i club con giocatori ai Mondiali 2026
22:05
Maglia ispirata a musica, nel Clasico il Barca veste Ed Sheeran
21:41
Under 16, Italia cade nel primo test con la Spagna