Under 16, Italia cade nel primo test con la Spagna

Amara sconfitta per la Nazionale Under 16, che perde per 1-0 contro la Spagna alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, nel primo dei due confronti amichevoli in programma nell'arco di tre giorni. A decidere l'incontro in favore delle Furie Rosse è stato il gol realizzato al 19' dall'ala dell'Espanyol, Joaquín Sánchez. Nel secondo tempo, al 71', gli spagnoli rimangono in dieci a causa dell'espulsione di Aitor Pérez, colpevole di aver protestato in maniera eccessiva nei confronti del direttore di gara. "Sono contento della prestazione - dichiara il tecnico Manuel Pasqual - ma al tempo stesso sono rammaricato perché non siamo riusciti a ottenere un risultato positivo. Ai ragazzi chiedo sempre coraggio e determinazione in campo e anche oggi lo hanno dimostrato, giocando con grande intensità dal primo all'ultimo minuto: non ho nulla da rimproverare loro. Lancio una provocazione: se dovessi perdere tutte le partite dell'anno così, sarei comunque contento, perché la squadra sta rispondendo bene, nonostante il poco tempo a disposizione per lavorare insieme".