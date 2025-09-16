Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"

© IPA
La Juve ha salavato la serata con due gol nel recupero, ma Gleison Bremer punta il dito sulle troppe reti subiti ultimamente. "Dobbiamo portare a casa questa mentalità del finale di partita. Però non possiamo subire così tanti gol. Perché in due partite abbiamo preso sette gol e dobbiamo migliorare questa cosa", ha detto.
"Nel secondo tempo dovevamo avere più equilibrio, ci sta man mano che la partita va avanti. Ma dobbiamo avere più equilibrio, non possiamo prendere gol così e alla fine rischiamo di perdere. Però ci è andata bene che abbiamo pareggiato alla fine", ha aggiunto.
Su Vlahovic: "Sappiamo che è uno dei giocatori che ci sta dando una mano in tutte le partite che ha giocato. Sta facendo bene e complimenti a lui".
