Calcio

Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"

16 Set 2025 - 23:49
© IPA

© IPA

La Juve ha salavato la serata con due gol nel recupero, ma Gleison Bremer punta il dito sulle troppe reti subiti ultimamente. "Dobbiamo portare a casa questa mentalità del finale di partita. Però non possiamo subire così tanti gol. Perché in due partite abbiamo preso sette gol e dobbiamo migliorare questa cosa", ha detto.

"Nel secondo tempo dovevamo avere più equilibrio, ci sta man mano che la partita va avanti. Ma dobbiamo avere più equilibrio, non possiamo prendere gol così e alla fine rischiamo di perdere. Però ci è andata bene che abbiamo pareggiato alla fine", ha aggiunto.

Su Vlahovic: "Sappiamo che è uno dei giocatori che ci sta dando una mano in tutte le partite che ha giocato. Sta facendo bene e complimenti a lui".

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

02:29
DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:59
DICH DE ROON PRE PSG DICH

De Roon: "Ci siamo meritati di giocare queste partite"

02:11
DICH JURIC PRE PSG DICH

Juric: "Psg ha pochissimi punti deboli, ma ci sono e cercheremo di sfruttarli"

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:40
Da un derby all'altro

Donnarumma, da un derby all'altro

01:32
Napoli, giovedì il City

Il Napoli alla prova Manchester City

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

23:49
Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"
23:20
Serie C, violazioni amministrative: 13 punti di penalizzazione alla Triestina
23:18
Fifa, 355 milioni di dollari per i club con giocatori ai Mondiali 2026
22:05
Maglia ispirata a musica, nel Clasico il Barca veste Ed Sheeran
21:41
Under 16, Italia cade nel primo test con la Spagna