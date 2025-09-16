Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Maglia ispirata a musica, nel Clasico il Barca veste Ed Sheeran

16 Set 2025 - 22:05

Nuova maglia ispirata alla musica, e questa volta il protagonista è Ed Sheeran. E' il cantautore britannico l'artista scelto dal Barcellona per la casacca edizione speciale che i blaugrana indosseranno in occasione del prossimo Clasico, la sfida al Real Madrid in programma il 26 ottobre al Santiago Bernabéu. Ed Sheeran, scrive Mundo Deportivo, raccoglie il testimone da Travis Scott, l'ultimo cantante ad apparire sulla maglia nello scorso Clasico. Il tema musicale è frutto dell'accordo di sponsorizzazione tra il Barcellona e Spotify siglato nella stagione 2022/23 e che prevedeva la presenza del logo della piattaforma di streaming digitale sulla parte anteriore della maglia, fatta eccezione per il match con il Real in cui al posto di Spotify c'è il riferimento a un artista. Ed Sheeran è il settimo cantante ad apparire sulle maglie blaugrana, ed è stato preceduto da Drake Bell, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott. Artista tra i più ascoltati al mondo, Ed Sheeran è anche un grande appassionato di calcio: nel 2024 ha acquisito una quota di minoranza dell'Ipswich Town, club inglese di seconda divisione. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:59
DICH DE ROON PRE PSG DICH

De Roon: "Ci siamo meritati di giocare queste partite"

02:11
DICH JURIC PRE PSG DICH

Juric: "Psg ha pochissimi punti deboli, ma ci sono e cercheremo di sfruttarli"

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:40
Da un derby all'altro

Donnarumma, da un derby all'altro

01:32
Napoli, giovedì il City

Il Napoli alla prova Manchester City

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:49
Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"
23:20
Serie C, violazioni amministrative: 13 punti di penalizzazione alla Triestina
23:18
Fifa, 355 milioni di dollari per i club con giocatori ai Mondiali 2026
22:05
Maglia ispirata a musica, nel Clasico il Barca veste Ed Sheeran
21:41
Under 16, Italia cade nel primo test con la Spagna