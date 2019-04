Milan: Donnarumma si ferma un mese, ansia Paquetà

03/04/2019

Stiramento ai flessori della coscia destra: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Gigio Donnarumma dopo l'infortunio subito contro l'Udinese. Il portiere del Milan salterà sicuramente la sfida con la Juve e quasi certamente anche quella con la Lazio: i tempi di recupero dovrebbero essere di circa 20-30 giorni, ma la sua situazione verrà monitorata.



Preoccupano molto di più, invece, le condizioni di Paquetà che ha subito una distorsione tibio-tarsica. Per stabilire l'entità dell'infortunio servono altri esami che verranno svolti nel pomeriggio: la sensazione è quella di un lungo stop.



Infermeria piena con anche Kessie che è in dubbio per la Juve per un'infiammazione al ginocchio, così come Conti. Gattuso cercherà di recuperare Suso alle prese con un problema al collo del piede in seguito a due botte in allenamento.