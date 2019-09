Milan, Donnarumma: "La svolta è già arrivata, credo nella Champions"

L'INTERVISTA

Sei punti nelle prime cinque partite di campionato; tre sconfitte per il Milan compresa l'ultima in rimonta dal Torino con un errore di Donnarumma sul primo gol di Belotti: "Una giornata buia, ho faticato a dormire - ha commentato il portiere rossonero -. Brucia perdere una partita così, mi dispiace per i tifosi". Contro i granata la squadra di Giampaolo ha mostrato qualche progresso offensivo, ma i risultati non arrivano. Secondo il tecnico e il suo portiere però la strada intrapresa è quella giusta: "Dobbiamo seguire il mister perché stiamo lavorando bene, abbiamo grandi idee di gioco. Dopo il gol subito col Torino ci siamo disuniti, dobbiamo migliorare". Serie A, Torino-Milan 2-1: gli highlights

La situazione in casa Milan è tutt'altro che semplice, ma pur con la conferma di Giampaolo da parte della società tutti, dirigenza, tifosi e giocatori si aspettano la svolta: "Secondo me è già arrivata - ha precisato Donnarumma -, contro il Torino abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Siamo tutti con il mister, è normale faticare all'inizio con idee nuove e giocatori da inserire, ma ci sarà la partita che ci farà cambiare la stagione. Non molliamo di una virgola, la strada è giusta".

Tra i più criticati nella trasferta piemontese c'è proprio il portiere: "E' giusto che ci si aspetti tanto da me, è giusto essere criticati quando è il caso. Lavorerò come ho sempre fatto, ho le spalle larghe. I tifosi mi sono sempre stati vicini e continuano a farlo, so che è un periodo difficile ma gli chiedo di supportarci perché stiamo facendo un grande lavoro. Dobbiamo crederci perché siamo un grande gruppo".

L'esame Fiorentina dell'ex allenatore Montella è un bivio fondamentale: "Mi aspetto una partita di carattere, dobbiamo essere aggressivi fin dall'inizio e fare la partita. Vogliamo una grande gara e sono sicuro che la faremo". L'obiettivo stagionale resta il quarto posto: "Ci credo, faremo di tutto per arrivare in Champions. Siamo giovani e con tanta voglia di arrivare".