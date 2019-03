Milan, derby a rischio per Gattuso

10/03/2019

Tutti recuperati... tranne uno. Il Milan arriva al derby da terzo in classifica e con una striscia positiva di cinque vittorie consecutive ma nel match che inaugurà un mese da infarto (con Samp, Juve e Lazio da affrontare) i rossoneri potrebbero dover fare a meno di Rino Gattuso. Ringhio è stato allontanato da Pairetto sabato sera a Verona e, di conseguenza, è a rischio squalifica. A rischio, però, perché il regolamento non prevede la squalifica automatica per la gara successiva come accade per i giocatori.

La questione sarà presa in esame dal Giudice Sportivo che, martedì, deciderà sulla base del referto arbitrale se fermare Gattuso (per una o più giornate a seconda di quanto detto da Rino a Pairetto) oppure no. Si va insomma dalla semplice ammonizione alla squalifica. Impossibile, al momento, fare ipotesi, ma Gattuso potrebbe essere il grande assente del Milan nel derby di domenica sera. E come si dice per i giocatori, nel caso è già in pre-allarme il fido vice di Ringhio, Gigi Riccio.